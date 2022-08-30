مسرور بارزاني: آن الأوان للبدء بحوار شامل وصريح بشأن القضايا الخطيرة

2022/08/30 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أشعر بالانزعاج الشديد إزاء الحلقة الجديدة للعنف في العراق.



تحدثتُ إلى رئيس الوزراء MAKadhimi للتأكيد على استعداد حكومة إقليم كوردستان للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار في أنحاء البلاد كافة.

آن الأوان للبدء بحوار شامل وصريح بشأن القضايا العميقة والخطيرة التي تواجهها البلاد. يجب أن نتحلى بالشجاعة الكافية لتحديد جوهر الاختلافات مع بعضنا بعضاً، وأن نتقبل بأن الوضع الذي نحن فيه الآن جميعاً يتطلب حلاً دائماً.

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