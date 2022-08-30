بغداد.. اغتيال نجل إمام وخطيب جامع في منطقة بغداد الجديدة (صورة)

2022/08/30 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باغتيال نجل خطيب وامام جامع حي المعلمين بمنطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد.

وقال المصدر، لــ (بغداد اليوم)، إن "مجموعة ملثمة اغتالت الشيخ إسماعيل المشهداني نجل الشيخ حاتم المشهداني إمام وخطيب جامع حي المعلمين ال سمين في بغداد الجديدة شرق بغداد".

وأضاف ان "الاغتيال جاء بعد رفضه دخولهم لاحراق المسجد".

وفي وقت سابق، كشف مصدر في الاطار التنسيقي، الثلاثاء، عن تعرض اكثر من 20 من مقرات القوى والاحزاب المنضوية تحت لواء الاطار الى هجمات منسقة.وقال المصدر، لـ( بغداد اليوم)، انه " تم احصاء تعرض اكثر من 20 مقر لاحزاب وقوى منضوية تحت لواء الاطار التنسيقي الى هجمات منسقة من قبل مجاميع مسلحة في عدة محافظات بالاضافة الى منازل بعض القيادات في احزاب وقوى وترويع الاهالي".واضاف المصدر، ان" الاطار من خلال قياداته اصدر توجيه مركزي بعدم التصادم واحتواء الموقف من اجل عدم السماح بانزلاق الموقف الى متاهات كبيرة في ظل مساعي الاطار لانقاذ الدولة من فوضى كبيرة".

واكد ان "ما شهدته مقرات قوى الاطار تتحمله وزره الحكومة المعنية بادارة ملف الامن الداخلي ومنع الفوضى واستهداف المقرات والمنازل".

وبوقت سابق، كشف مصدر طبي، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الضحايا والمصابين بالاشتباكات المسلحة داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

وقال المصدر لــ (بغداد اليوم)، إنه "بلغ عدد ضحايا الاشتباكات حتى اللحظة 15 شهيدا و 350 جريحا منذ يوم امس".

وأضاف ان "الحصيلة قابلة للارتفاع".

وأعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن تعرض المنطقة الخضراء لقصف بـ4 صواريخ.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المنطقة الخضراء ببغداد تتعرض لقصف بـ4 صواريخ سقطت في المجمع السكني، مما ادى الى حدوث أضرار فيه".

واضافت ان "مكان انطلاقها كان من منطقتي الحبيبية والبلديات شرقي العاصمة".

وتشهد المنطقة الخضراء مواجهات مسلحة منذ يوم امس بين انصار زعيم التيار الصدري الذي اعلن اعتزاله العمل السياسي، والقوات الامنية التي تحاول اخراجهم من المجمعات والاماكن الحكومية.

من جهتها، اكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، استمرارها بمراقبة التظاهرات السلمية وزيارة المستشفيات واماكن الاحتجاز والتوقيف لتوثيق الاحداث والتفاصيل وفق القانون.

وجاء في بيان للمفوضية وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "راقبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، من خلال فرقها الرصدية الميدانية، التصعيد الحاصل في تظاهرات عاشوراء التي اخذت يوم الاثنين (٢٩/٨/٢٠٢٢) شكلا جديدا من التطورات الخطيرة والاحداث المتصاعدة في بغداد وعدد من المحافظات".

واشار الى أن "استمرارها باداء مهامها المكلفة بها وفق القانون، بمراقبة التظاهرات السلمية وزيارة المستشفيات واماكن الاحتجاز والتوقيف لتوثيق أعداد الضحايا والمعتقلين".

وافاض البيان، "وتبدي المفوضية ، أسفها الكبير وقلقها البالغين لسقوط الشهداء والمصابين بين المتظاهرين نتيجة للاستخدام المفرط والخاطئ للقنابل الصوتية والدخانية والاسلحة النارية من قبل القوات الامنية المكلفة بحماية المؤسسات العامة والخاصة ، بما يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الانسان ومنعطفا خطيرا قد يدفع البلاد الى الانزلاق لمخاطر الاقتتال الاهلي بين المكون الواحد".

وتابع "ومن هذا المنطلق ، فاننا ندعو الاطراف كافة الى الحوار السلمي والسعي لتقريب وجهات النظر المختلفة والاستماع لمطالب الجميع ، بما يكفل سيادة القانون ويحافظ على كيان الدولة من التفكك ويمنع مؤسساتها الديمقراطية من الانهيار ويعزز من السلم الأهلي والمجتمعي.

واختتمت المفوضية بيانها بقول: "الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وأعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي لليوم الثلاثاء في جميع المحافظات.

وذكرت الامانة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء في جميع محافظات العراق".

وبينت أن "ذلك لاستمرار فرض حظر التجوال".

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