2022/08/30 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أوضح مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، بشأن جلسة المحكمة الاتحادية العليا، للنظر بدعوى حل البرلمان.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا توجد جلسة للمحكمة الاتحادية، اليوم، للنظر بدعوى حل مجلس النواب بسبب العطلة والتطورات الأمنية قرب المنطقة الخضراء".

وأضاف أن "الجلسة ستعقد عند عودة الأمور الى طبيعتها من الناحية الامنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح بشأن جلسة المحكمة الاتحادية للنظر بدعوى حل البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح بشأن جلسة المحكمة الاتحادية للنظر بدعوى حل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).