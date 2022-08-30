السلطات الامنية تنفي إنزال قناصين على أسطح مباني المنطقة الخضراء

2022/08/30 | 11:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت خلية الإعلام الأمني العراقي،

اليوم الثلاثاء، مقاطع فيديو تظهر

إنزال قناصين على أسطح مباني المنطقة

الخضراء وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "قيادة العمليات المشتركة

تؤكد

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