2022/08/30 | 11:37 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل| رئيس حكومة إقليم كردستان: مستعدون للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار في أنحاء العراق كافة

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