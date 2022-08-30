2022/08/30 | 11:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GPg_C-iZxII

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عائلة العقيد عمار بانتظار جثمانه ولا تحرك من وزارة الدفاع) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عائلة العقيد عمار بانتظار جثمانه ولا تحرك من وزارة الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).