عاجل| مجلس القضاء الأعلى في العراق: المحكمة الاتحادية لم تنظر في دعاوى حل البرلمان بسبب حظر التجوال

2022/08/30 | 11:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس القضاء الأعلى في العراق: المحكمة الاتحادية لم تنظر في الدعاوى المعروضة بسبب حظر التجوال

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