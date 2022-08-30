2022/08/30 | 11:45 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن يؤكد استمرار الرحلات الجوية بين عمان وبغداد وإيران تخصص رحلتين لإعادة العالقين في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/30 | 11:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يؤكد استمرار الرحلات الجوية بين عمان وبغداد وإيران تخصص رحلتين لإعادة العالقين في العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يؤكد استمرار الرحلات الجوية بين عمان وبغداد وإيران تخصص رحلتين لإعادة العالقين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).