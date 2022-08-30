توقف في بورصة الدولار والذهب عن التداول في بغداد

2022/08/30 | 11:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيث بلغ سعر البيع 148400 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

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