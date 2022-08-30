بارزاني: نشعر بالانزعاج إزاء العنف في العراق وآن الأوان للبدء بحوار شامل

2022/08/30 | 11:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بحث رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء،...

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