2022/08/30 | 11:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نفت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، 30 آب، 2022، قيام ‏طائرات بعمليات انزال لقناصين على...

ظهرت المقالة العمليات المشتركة تنفي القيام ‏بإنزال قناصين على مباني المنطقة الخضراء أولاً على المسلة.

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