فرنسا تعرب عن قلقها البالغ إزاء الأحداث الجارية في بغداد وتدعو الى اقصى درجات ضبط النفس

2022/08/30 | 12:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت فرنسا عن “بالغ قلقها” بعد سقوط 15 قتيلاً على الأقلّ وعشرات الجرحى في احتجاجات بالمنطقة الخضراء ببغداد إثر إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي، مناشدة الجميع “التزام أقصى درجات ضبط النفس”.وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان … Readmore

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