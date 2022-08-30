الخارجية الامريكية تدعو التزام الهدوء والسعي وراء السلمية .. لا ينبغي تعريض أمن واستقرار وسيادة العراق للخطر

2022/08/30 | 12:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت وزارة الخارجية الاميركية استخدام العنف في العراق، حاثة جميع المعنيين على التزام الهدوء والسعي وراء السلمية، قائلة: “لا ينبغي تعريض أمن واستقرار وسيادة العراق للخطر”.وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الاميركية فيدانت باتل في مؤتمر صحفي عقد ليل … Readmore

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