شرطي يعثر على ماعزين داخل وفوق دوريته.. شاهد رد فعله وكيف تصرف معهما

2022/08/30 | 12:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن نائب عمدة يعرف ما الذي يجب عليه أن يفكر به عندما وجد ماعزين، أحدهما داخل سيارته والآخر فوقها.

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