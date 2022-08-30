العراق.. إغلاق منشآت نفطية وأنباء عن حرق مكتب

2022/08/30 | 12:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت البصرة، الثلاثاء، حرق مكتب تابع لحركة "عصائب أهل الحق"، وتم إغلاق منشآت نفطية في ظل التصعيد الواقع بالمحافظة العراقية، وفقا لمراسلة الحرة.

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