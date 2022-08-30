بعد قليل.. الصدر يعقد مؤتمراً صحفياً في الحنانة

2022/08/30 | 12:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مؤتمراً صحفياً في الحنانة بمحافظة النجف الأشرف بعد قليل.وقال مصدر مطلع، أنه “الى القنوات الاعلامية، سيتم عقد مؤتمر صحفي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد قليل في الحنانة”.

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الصدر يعقد مؤتمراً صحفياً في الحنانة أولاً على ايرث نيوز.

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