2022/08/30 | 12:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان- خاص تصاعدت اليوم اعمدة الدخان من اكثر من مبنى في المنطقة الخضراء ببغداد ، فيما دوت اصوات اربعة صواريخ اطلقت صباح الثلاثاء واصابت مجمعا سكنيا داخل الخضراء .وقال مراسل -الزمان – ان القتال مستمر في محيط البرلمان العراقي بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة.وقالت مصادر طبية ان عدد قتلى الاشتباكات منذ الليل الى الصباح ثلاثون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القتال يشتد في محيط البرلمان العراقي والدخان يتصاعد من مجمع سكني داخل المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القتال يشتد في محيط البرلمان العراقي والدخان يتصاعد من مجمع سكني داخل المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).