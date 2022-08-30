2022/08/30 | 12:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قليل..كلمة مرتقبة للصدر من الحنانة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قليل.. كلمة مرتقبة للصدر من الحنانة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قليل.. كلمة مرتقبة للصدر من الحنانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).