بلاسخارت تجري اتصالات مكثفة من أجل هدنة في الخضراء

2022/08/30 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد اكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن ممثلة الامم المتحدة بلاسخارات تجري اتصالات مكثفة مع قادة ومسؤولين من اجل هدنة في المنطقة الخضراء.وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، إن "ممثلة الامم المتحدة بالاسخارات اجرت سلسلة اتصالات مباشرة بقيادات سياسية واخرى حكومية رفيعة من كل الاطياف ومنهم التيار الصدري في محاولة لاحتواء الموقف بعد انهياره عقب مواجهات المنطقة الخضراء والتي تسببت في سقوط عشرات الشهداء والجرحى".واضاف، أن"بلاسخارت تسعى الى خلق هدنة وايقاف المواجهات الدامية في المنطقة الخضراء"، مؤكدا بأن "الساعات المقبلة ربما تشهد انفراجة بعد تدخل المزيد من القيادات لاحتواء الموقف خاصة وان حدة الاشتباكات انتقلت الى محافظات اخرى ما يهدد بتوسيع كبير للازمة".واشار الى أن" برهم صالح لايزال في بغداد وبقية القيادات السياسية لم تغادر العاصمة وهناك جهود من اجل ايقاف الاشتباكات الدائرة الان على اسوار الخضراء".

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