دعوات لاستثناء الصحفيين من حظر التجوال وتسهيل حركتهم

2022/08/30 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداد اليوم - بغداددعا ممركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، اليوم الثلاثاء، الى استثناء الصحفيين من حظر التجوال وتسهيل حركتهم.وقال المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "يدعو الى استثناء الكوادر الصحفية والإعلامية من حظر التجوال الذي تفرضه السلطات منذ مساء امس الاثنين جراء تطورات الاحداث التي تشهدها البلاد".

وناشد المركز "القوات الامنية بكافة صنوفها التعاون مع الصحفيين والاعلاميين وتسهيل حركتهم كونهم يؤدون واجبهم في تغطية تطورات الاحداث ووضع الرأي العام في صورة الاحداث وتطوراتها الجارية على الأرض".

وطالب جميع الصحفيين "التزام اقصى درجات السلامة والحيطة والحذر وعدم الانجرار وراء اي تصعيد سياسي والعمل على تعزيز السلم الاهلي في نقل الاحداث".هذا وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، امس الاثنين، حظر تجوال شامل في جميع المحافظات العراقية.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "سيتم فرض حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق".وبينت أن "ذلك اعتباراً من الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين والى إشعار آخر".

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