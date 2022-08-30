مؤتمر صحفي للصدر بعد قليل في الحنانة

2022/08/30 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، عن عقد زعيمه مقتدى الصدر لمؤتمر صحفي في الحنانة بمحافظة النجف.

وذكر بيان رسمي لإعلام التيار، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "سيتم عقد مؤتمر صحفي لسماحة السيد مقتدى الصدر اعزه الله بعد قليل في الحنانة المباركة ".

بالمقابل، اكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بان ممثلة الامم المتحدة بلاسخارات تجري اتصالات مكثفة مع قادة ومسؤولين من اجل هدنة في المنطقة الخضراء.وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، إن "ممثلة الامم المتحدة بالاسخارات اجرت سلسلة اتصالات مباشرة بقيادات سياسية واخرى حكومية رفيعة من كل الاطياف ومنهم التيار الصدري في محاولة لاحتواء الموقف بعد انهياره عقب مواجهات المنطقة الخضراء والتي تسببت في سقوط عشرات الشهداء والجرحى".واضاف، أن"بلاسخارات تسعى الى خلق هدنة وايقاف المواجهات الدامية في المنطقة الخضراء"، مؤكدا بأن "الساعات المقبلة ربما تشهد انفراجة بعد تدخل المزيد من القيادات لاحتواء الموقف خاصة وان حدة الاشتباكات انتقلت الى محافظات اخرى ما يهدد بتوسيع كبير للازمة".واشار الى أن" برهم صالح لايزال في بغداد وبقية القيادات السياسية لم تغادر العاصمة وهناك جهود من اجل ايقاف الاشتباكات الدائرة الان على اسوار الخضراء".

من جهته، اكد رئيس اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، انه آن الأوان للبدء بحوار شامل وصريح بشأن القضايا الخطيرة.وقال بارزاني في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" وتابعتها (بغداد اليوم): "أشعر بالانزعاج الشديد إزاء الحلقة الجديدة للعنف في العراق"، مضيفاً "تحدثتُ إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للتأكيد على استعداد حكومة إقليم كردستان للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار في أنحاء البلاد كافة".وتابع: "آن الأوان للبدء بحوار شامل وصريح بشأن القضايا العميقة والخطيرة التي تواجهها البلاد"، لافتاً الى انه "يجب أن نتحلى بالشجاعة الكافية لتحديد جوهر الاختلافات مع بعضنا بعضاً، وأن نتقبل بأن الوضع الذي نحن فيه الآن جميعاً يتطلب حلاً دائماً".

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