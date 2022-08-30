مكتبه: مقتدى الصدر سيعقد بعد قليل مؤتمرا صحفيا في الحنانة

2022/08/30 | 12:31 - المصدر: وكالة خبر

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أعلن مكتب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء أن الأخير سيعقد بعد قليل مؤتمرا صحفيا في مقر إقامته الحنانة، في محافظة النجف.

وذكر المكتب في بيان: “سيتم عقد مؤتمر صحفي لمقتدى الصدر بعد قليل في الحنانة”.

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