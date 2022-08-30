العمليات المشتركة تستثني موظفي هذه الوزارة من قرار حظر التجوال

2022/08/30 | 12:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني الثلاثاء بان قيادة العمليات المشتركة استثنت موظفي وزارة الكهرباء من قرار حظر التجوال المفروض على البلاد منذ يوم أمس.

وقال المصدر إن “العمليات المشتركة تسمح لموظفي الكهرباء بالتجوال لاداء عملهم”.

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