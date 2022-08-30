المحكمة الاتحادية بالعراق تؤجل النظر في دعوى حل البرلمان

2022/08/30 | 12:46 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مجلس القضاء الأعلى في العراق إن المحكمة الاتحادية لم تنظر في الدعاوى المعروضة اليوم الثلاثاء بسبب حظر التجول الذي فرض عقب الاشتباكات الحاصلة في المنطقة الخضراء ببغداد.

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