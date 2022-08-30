تحالف الخنجر يؤيد قرار حل البرلمان والمضي بانتخابات مبكرة في العراق

2022/08/30 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف "السيادة" بزعامة خميس

الخنجر، اليوم الثلاثاء، تأييده قرار

حل البرلمان والمضي بانتخابات مبكرة في

العراق.

وقال الخنجر في بيان صحفي تابعته وكالة

نون "نسعى مع القوى الوطنية المخلصة إلى

مبادرة

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