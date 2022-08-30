المدرسي يحذر من انزلاق العراق في هوّة الحرب الأهلية

2022/08/30 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر آية الله السيد محمد تقي المدرسي،

اليوم الثلاثاء، من انزلاق العراق في

هوّة الحرب الأهلية.

وقال المدرسي في بيان صادر عن مكتبه

اليوم وتلقت وكالة نون الخبرية، نسخة

منه، "إن على كل المسؤولين الإلتزام

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