الامم المتحدة تعلق على احداث المنطقة الخضراء في بغداد

2022/08/30 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام

للأمم المتحدة، القوى السياسية في

العراق إلى “ضبط النفس واتخاذ خطوات

فورية لتهدئة الوضع”، وذلك في غضون

سقوط 13 قتيلا وأكثر من 300 جريح خلال

تظاهرات شهدتها المنطقة الخضر

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