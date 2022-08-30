قيادة العمليات توجه بالسماح لهذه العجلات بدخول بغداد - عاجل

2022/08/30 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنوجهت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، بالسماح للعجلات التي تحمل المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية والمواد الطبية وعجلات الوقود بالدخول الى العاصمة

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "قيادة عمليات بغداد وجهت القادة والامرين على مداخل بغداد والسيطرات الرئيسية بالسماح للعجلات التي تحمل المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية والمواد الطبية وعجلات الوقود بالدخول الى العاصمة بعد التفتيش الدقيق والتاكد من خلوها من الاسلحة والمواد المتفجرة".

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة فرض حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد ويشمل ذلك العجلات والمواطنين اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر (أمس الاثنين).بعدها، أعلنت المشتركة فرض حظر شامل للتجوال في عموم محافظات البلاد، بدءاً من الساعة السابعة مساءً الاثنين وإلى إشعار آخر.وشهدت بغداد الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، اندلعت بعده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.

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