وزير الكهرباء يوجه بالاستنفار التام واستمرار إنارة جميع الشوارع والطرق الرئيسية ببغداد

2022/08/30 | 12:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعوجه وزير الكهرباء عادل كريم اليوم الثلاثاء، باستنفار دوام موظفي الوزارة على مدار 24 ساعة.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الكهرباء وجه منذ يوم امس باستنفار دوام موظفي الوزارة على مدار 24 ساعة"، مبينا انه "اوعز على المدراء العامين ومدراء الفروع والقطاعات التواجد في مقراتهم على مدار اليوم، وفتح المخازن بشكل تام لتجهيز فرق الصيانة".واضاف انه "وجه باستمرار استثناء الانارة لجميع الشوارع والطرق الرئيسية لبغداد لمساعدة القوات الامنية باداء واجباتهم"، مشيرا الى ان "الاستنفار تام وفرق الصيانة جوالة".ودعا موسى "العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد الى تسهيل مرور فرق الصيانة واستثنائها من بعض القطوعات لتتمكن من اداء دورها".





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