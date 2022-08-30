عاجل| مقتدى الصدر يمهل التيار الصدري 60 دقيقة لإلغاء الاعتصام والانسحاب من البرلمان

2022/08/30 | 13:10 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتدى الصدر: أعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الكبير مما يجري

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