مقتدى الصدر يمهل التيار الصدري 60 دقيقة لإلغاء الاعتصام والانسحاب من البرلمان

2022/08/30 | 13:25 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمهل مقتدى الصدر أنصار التيار الصدري ساعة للانسحاب تماما من أمام البرلمان وإلغاء الاعتصام، مقدما اعتذاره للشعب العراقي "المتضرر الكبير مما يجري".

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