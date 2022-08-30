مقتدى الصدر ينتقد

2022/08/30 | 13:34 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره ساعة للانسحاب تماما من أمام البرلمان وإلغاء اعتصامهم، مقدما اعتذاره للشعب العراقي الذي اعتبره المتضرر الكبير مما يجري.

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