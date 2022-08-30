انتهاء القتال وانسحاب التيار الصدري من المنطقة الخضراء وشوارع بغداد

2022/08/30 | 14:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحب انصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء ومن الشوارع بعد ليلة من القتال بالسلاح المختلف في المنطقة المحمية لمقار الحكومة في مواجهات مع المليشيات الموالية لايران.وجاء الانسحاب ظهر الثلاثاء بعد انذار زعيم التيار الصدري لاتباعه بانه سيتبرأ منهم في حال عدم الانسحاب خلال ساعة واحدة فقط .

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