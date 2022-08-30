فلاي دبي تعلّق رحلاتها إلى بغداد بسبب تطور الأوضاع

2022/08/30 | 14:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي - مباشر: أعلنت شركة فلاي دبي اليوم الثلاثاء، تعليق رحلاتها من دبي وإلى بغداد بسبب تطورات الأوضاع الحالية بالعراق.وقال متحدث باسم فلاي دبي: "نظراً لتطورات الأوضاع في بغداد، تم إلغاء رحلات فلاي دبي من وإلى بغداد في 30 و31 أغسطس".وأشار إلى أنهم …

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