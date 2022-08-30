حتى إشعار آخر.. طيران الإمارات تعلّق رحلاتها إلى بغداد والبصرة

2022/08/30 | 14:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: أعلنت طيران الإمارات تعليق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر.يأتي ذلك على خلفية الأوضاع الأمنية والاضطرابات التي يشهدها العراق، بحسب بيان صحفي.وتسيّر طيران الإمارات 4 رحلات أسبوعية بين دبي وبغداد، بالإضافة إلى 5 رحلات …

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