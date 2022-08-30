الجيش الروسي يصد هجوما اوكرانيا ويكبده خسائر فادحة بالارواح والمعدات

2022/08/30 | 14:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم الأوكراني المضاد في محوري نيكولايف وخيرسون فشل وأن قوات كييف تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، فيما قالت أوكرانيا إنها اخترقت خطوط القوات الروسية في عدة أماكن بالقرب من مدينة خيرسون في إطار حملة … Readmore

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