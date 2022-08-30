2022/08/30 | 14:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zMiojzfOM4U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر يطلب من المعتصمين الانسحاب من الخضراء وانهاء العنف من جميع الاطراف l تغطية خاصة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر يطلب من المعتصمين الانسحاب من الخضراء وانهاء العنف من جميع الاطراف l تغطية خاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).