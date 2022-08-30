الكاظمي يعلق على كلمة الصدر: تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية

2022/08/30 | 14:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، مصطفى الكاظمي، دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بانسحاب أنصاره من البرلمان خلال ساعة واحدة، الثلاثاء.

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