2022/08/30 | 14:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او...

ظهرت المقالة وزير الصدر يدعو جميع الفصائل الى ترك المنطقة الخضراء أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصدر يدعو جميع الفصائل الى ترك المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصدر يدعو جميع الفصائل الى ترك المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).