2022/08/30 | 14:06 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة الكاظمي يثمن موقف الصدر في حقن الدماء ويدعو الى حل الازمة بسرعة أولاً على المسلة.

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