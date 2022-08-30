البورصة العراقية تعلن تعليق جلسة اليوم بسبب الأوضاع الأمنية

2022/08/30 | 14:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق-مباشر: قرر سوق العراق للأوراق المالية، تعليق جلسة اليوم الثلاثاء، لإعلانها عطلة رسمية، بسبب الأوضاع الأمنية.وشهدت المنطقة الخضراء ومحيطها تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة لليوم الثاني على التوالي بين أنصار التيار الصدري …

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