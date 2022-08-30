العراق يقرر رفع حظر التجول بعد انسحاب المسلحين من المنطقة الخضراء

2022/08/30 | 14:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قررت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم الثلاثاء، رفع حظر التجول في بغداد والمحافظات، بعد انسحاب المسلحين من المنطقة الخضراء.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ، أن "قيادة العمليات المشتركة تقرر رفع حظر التجول في بغداد والمحافظات".وأعلنت …

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