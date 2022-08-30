2022/08/30 | 14:40 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تم فتح جميع المنافذ التوزيعية في المحافظة.
ف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتجات النفطية: لاتوجد ازمة بنزين في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتجات النفطية: لاتوجد ازمة بنزين في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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