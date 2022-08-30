المنتجات النفطية: لاتوجد ازمة بنزين في كربلاء

2022/08/30 | 14:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم فتح جميع المنافذ التوزيعية في المحافظة.

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