2022/08/30 | 14:55 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انسحاب انصار #التيار_الصدري من #الخضراء والبرلمان #shorts) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3r-E9D5C0NU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انسحاب انصار #التيار_الصدري من #الخضراء والبرلمان #shorts) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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