البحرية الروسية تزوّد زوارقها بدرونات انتحارية من تصنيع “كلاشينكوف”

2022/08/30 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح مدير عام شركة “كلاشينكوف” فلاديمير ليبين، في مقابلة مع مجلة “الدفاع الوطني” الروسية.

وقال إن مسيّرات ” كوب – بلا” من تصنيع شركة “كلاشينكوف يمكن استخدامها كدرونات استطلاعية ودرونات انتحارية ضاربة، بصفتها وسيلة فعالة في خفر المياه الإقليمية القومية.

يذكر أن مسيّرة ” كوب – بلا” الحائمة صغيرة الحجم كشف عنها لأول مرة عام 2019 في معرض الأسلحة IDEX 2019 في أبو ظبي.



وتنتمي تلك المسيّرة إلى صنف الدرونات الانتحارية، أي إنها تحوم في الجو بحثا عن هدف، وبعد اكتشافه يهاجمه عن طريق الانقضاض.

ويمكن أن يُصيب الدرون مدرعات خفيفة.



وتم استخدامه لأول مرة في سوريا.



أما الآن فيستخدمه بنشاط الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.



وتبلغ سرعة الدرون الانتحاري 130 كلم/ساعة، وإنه يبقى في الجو لمدة 30 دقيقة ويستطيع أن يحمل 3 كيلوغرامات من المتفجرات أو غيرها من الحمولة المفيدة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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