مصر.. طفلة تنتحر شنقاً بعد وفاة والديها

2022/08/30 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدمت طفلة على إنهاء حياتها بطريقة مأساوية، عندما شنقت نفسها بلف حبل حول رقبتها، بقرية الشواشنة بالفيوم في مصر، وذلك بعد فترة قصيرة من أزمة نفسية عانتها نتيجة وفاة والديها.وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً، يفيد بمصرع الطفلة رحمة عبدالله البالغة من العمر 12 عاماً شنقاً، حسب ما نشره موقع «مصراوي».وقامت الجهات المعنية بفحص مكان الحادثة، وتبين قيام الطفلة بلف حبل حول رقبتها وتدلت به، ما أسفر عن مصرعها في الحال.وأضافت التحريات أن الطفلة ربطت الحبل في نخلة، ولفته حول رقبتها، ثم وقفت على كرسي خشبي وضربته بقدميها، ما تسبب في إصابتها بكسر في القصبة الهوائية، ووفاتها على الفور.جرى نقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وقرر محمود أبو العلا وكيل نيابة أبشواي استدعاء الطبيب الشرعي لتشريح جثة الفتاة، لتحديد أسباب وفاتها ومباشرة التحقيقات.

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