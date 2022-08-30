التربية تستأنف الامتحانات الوزارية

2022/08/30 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، استئناف الامتحانات الوزارية لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "قررت استئناف الامتحانات الوزارية لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط يوم غدٍ الأربعاء، وبنفس تسلسل الجدول المعلن مسبقاً، على أن تبدء الامتحانات في الساعة السابعة صباحاً".

وأضافت أنها "تتمنى للطلبة النجاح والموفقية داعيةً الباري عز وجل ان يحفظ العراق وشعبه من كل سوءٍ ومكروه".

وجاء قرار الوزارة بعد اعلان قيادة العمليات المشتركة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "قررت رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات الذي فرضته يوم امس الاثنين".

هذا وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، امس الاثنين، حظر تجوال شامل في جميع المحافظات العراقية.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "سيتم فرض حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق".

وبينت أن "ذلك اعتباراً من الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين والى إشعار آخر".

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أنصار التيار الصدري بالانسحاب الكامل من المنطقة الخضراء وسط العاصمة خلال 60 دقيقة، منتقدا بشدة الصدام المسلح الذي اندلع جرى بين أنصاره والقوات الأمنية والفصائل المسلحة، بقوله، إن "القاتل والمقتول في النار".

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