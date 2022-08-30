العامري: مبادرة السيد الصدر شجاعة وتستحق التقدير والثناء

2022/08/30 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اشاد رئيس تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، بمبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بسحب اتباعه من المنطقة الخضراء ووقف كل انواع العنف وحمل السلاح، واصفا اياها بالشجاعة.

وقال العامري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مبادرة السيد مقتدى الصدر بوضع نهاية للعنف المسلح مبادرة شجاعة وتستحق التقدير والثناء ، وجاءت في لحظة حرجة يراهن فيها الاعداء على توسيع حالة الاقتتال بين الاخوة ".

واضاف أنه "نؤيد بقوة ما جاء في هذه المبادرة ، وندعو الجميع الى الحذو حذو السيد مقتدى الصدر بخطوات مماثلة لحقن الدماء وقطع دابر الفتنة".

واختتم البيان، "ندعو الى تعاون جميع القوى الوطنية من اجل لملمة آثار الازمة والسير قدما للخروج من الانسداد السياسي الذي يدفع ثمنه شعبنا الكريم الصابر".

وشهدت بغداد وعدة محافظات يوم امس اشتباكات مسلحة بالاسلحة المتوسطة والثقيلة، خلفت عشرات الضحايا بين صفوف القوات الامنية وانصار التيار الصدري".

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