التربية تقرر استئناف الامتحانات الوزارية لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط

2022/08/30 | 15:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، استئناف الامتحانات الوزارية لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تقرر استئناف الامتحانات الوزارية لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط يوم غدٍ الأربعاء، وبنفس تسلسل الجدول المعلن مسبقاً”.وأضافت، أن “الامتحانات تبدأ في الساعة السابعة صباحاً”.

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