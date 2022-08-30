توجيه أمني بفتح جميع الطرق المغلقة في بغداد - عاجل

2022/08/30 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

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وجهت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، بفتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "قيادة العمليات المشتركة وجهت بفتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة بغداد".فيما قررت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات.وفي وقت سابق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة فرض حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد ويشمل ذلك العجلات والمواطنين اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر (أمس الاثنين).

بعدها، أعلنت المشتركة فرض حظر شامل للتجوال في عموم محافظات البلاد، بدءاً من الساعة السابعة مساءً الاثنين وإلى إشعار آخر.

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